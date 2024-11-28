Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион.

"Два района подверглись массированной атаке беспилотников", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале утром в четверг.

В Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотника во двор частного домовладения пострадала женщина, ей оказана медицинская помощь, сообщил глава региона. Также в одном из дворов поврежден автомобиль.

В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет, уточнил Кондратьев.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке в ночь на четверг украинских дронов на село Нижнее Берёзово-Второе.