Поиск

Аэропорт Владикавказа возобновил работу

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Владикавказ", который был закрыт утром из-за плохой погоды, возобновил работу, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэропорта.

"Аэропорт открыт на прилет и вылет рейсов", - сказал представитель службы.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Северной Осетии сильный снег, местами с дождем, на дорогах гололедица.

Аэропорт "Владикавказ" - единственный аэропорт в Северной Осетии, он входит в группу "Новапорт".

Владикавказ Гидрометцентр Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что РФ знает, сколько западных ракет поставлено Украине и еще планируется

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

В Подольске площадь пожара на складе увеличилась до 4,2 тысячи кв. м

В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

"Мосбиржа" планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

Военная операция на Украине

Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников

Что произошло за день: среда, 27 ноября

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });