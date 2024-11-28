Аэропорт Владикавказа возобновил работу

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Владикавказ", который был закрыт утром из-за плохой погоды, возобновил работу, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэропорта.

"Аэропорт открыт на прилет и вылет рейсов", - сказал представитель службы.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Северной Осетии сильный снег, местами с дождем, на дорогах гололедица.

Аэропорт "Владикавказ" - единственный аэропорт в Северной Осетии, он входит в группу "Новапорт".