Путин заявил, что РФ знает, сколько западных ракет поставлено Украине и еще планируется

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве известно, сколько западных ракет уже поставлено и сколько планируется поставить на Украину.

"Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится у потенциального противника, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется их поставить", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Астане.

Президент подчеркнул также, что производство аналогов западных ракетных систем в России в десять раз превышает все производство стран НАТО.

"Что касается производства соответствующих ракетных систем, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых, и в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%", - сказал Путин.

Президент отметил также, что у России на вооружении имеются и другие грозные виды высокоточного оружия, а потому новые поставки других систем вооружений обречены на неудачу.

"Главари киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику, пусть не забывают при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр" и гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал" и "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире, их производство также наращивается и идет полным ходом", - добавил глава государства.

Он отметил, что никакие поставки даже самого современного вооружения Украине не изменят ситуацию на поле боя.

"Наши парни воюют за родину, за будущее России и своих детей, и потому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят", - сказал Путин.

"Судьба любого военного конфликта, любой военной компании, в том числе и специальной военной операции решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата", - подчеркнул он.

По его словам, "наши бойцы прекрасно понимают, за что проливают кровь".

"Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, ей стратегическое поражение", - сказал Путин.