Путин сообщил о запуске за два дня по Украине 100 ракет и 466 беспилотников

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия за последние два дня в ответ на применение американских ракет ATACMS запустила 100 ракет и 466 ударных беспилотников, в ночь на четверг был нанесен комплексный удар ракетами по территории Украины, заявил на саммите ОДКБ президент России Владимир Путин.

Он напомнил о имеющихся на вооружении в России комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон" и добавил: "Кстати, именно эти системы оружия были использованы в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударами ATACMS по российской территории".

"Всего было использовано 100 систем, 100 ракет класса, о которых я только что говорил и 466 ударных беспилотников. Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением ракет подобных классов и ста беспилотников. Поражено 17 целей. Это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения", - сообщил президент.

"Повторю еще раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как я говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - заявил Путин.