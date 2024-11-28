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Путин допустил появление у РФ в ближайшие годы новых гиперзвуковых комплексов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В ближайшие годы "в меню" у России появятся новые гиперзвуковые комплексы, которые по своим характеристикам не будут иметь аналогов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В нашем "меню" этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшие годы могут появиться и другие продукты. Как в этих случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен", - сказал Путин, выступая на саммите ОДКБ в Астане.

Он напомнил, что у России также стоят на вооружении комплексы "Калибр", гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" и "Циркон", которые "по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире". "Их производство наращивается, идет полным ходом", - сказал Путин.

Владимир Путин
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