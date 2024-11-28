Комитет Госдумы доработал законопроекты о национальной системе рыночных индикаторов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению пакет законопроектов, призванных сформировать национальную систему индикаторов финансового и товарного рынков в условиях ухода из России глобальных провайдеров.

Законопроект № 406984-8 "Об администраторах финансовых индикаторов" и корреспондирующие поправки № 406997-8 в закон о ЦБ были внесены в Госдуму в конце июля 2023 грлв группой депутатов и сенаторов.

"Законопроект направлен на создание системы отечественных индикаторов финансового рынка. Ранее на российском финансовом рынке активно использовались финансовые товарные индикаторы, администраторы которых сейчас находятся на территории недружественных государств, например, Bloomberg, и сейчас эту информацию, конечно, уже использовать нельзя. При этом финансовые индикаторы широко используются на кредитном рынке, а также на рынке ценных бумаг. В связи с этим настоящий законопроект направлен на создание условий развития национальной системы финансовых и товарных индикаторов", - пояснял ранее зампред думского комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Первый законопроект из пакета вводит в российское правовое поле новый субъект регулирования - "администратор индикаторов". Это - юридическое лицо, которое осуществляет деятельность по определению, предоставлению индикатора (товарного или финансового рынка) и сведения о котором внесены ЦБ в реестр администраторов индикаторов.

Индикатор - определяемый на регулярной основе показатель цены финансовых инструментов и имущественных прав, показатель величины процентной ставки, показатель величины риска, показатель курса валюты, значение, рассчитываемое на основании совокупности указанных показателей (финансовый индикатор), а также показатель цены драгоценных металлов, вещей (за исключением наличных денег, в том числе иностранной валюты, документарных ценных бумаг), услуг, связанных c транспортировкой указанных вещей, значение, рассчитываемое на основании совокупности указанных показателей (товарный индикатор).

Ко второму чтению в законе прописывается возможность создания межведомственной комиссии, это - группа представителей федеральных органов власти и Банка России, которая принимает решения о согласовании или отказе в согласовании методологии определения и предоставления товарного индикатора, а также об изменениях в этой методологии и отзыве ранее принятых решений.

Требования к администраторам финансовых и товарных индикаторов остались прежние, это - российское юридическое лицо с минимальным капиталом в 5 млн рублей.

В проекте прописываются требования к акционерам и к органам управления. Также указываются параметры системы внутреннего контроля, требования к хранению и раскрытию информации.

Включение положений об использовании индикаторов в нормативные акты правительства, федеральных и региональных органов власти, акты ЦБ возможно только при наличии сведений об администраторе индикаторов и методологии их определения в реестре администраторов.

Использование индикаторов, предоставляемых иностранными лицами, допускается при отсутствии аналогичных индикаторов в реестре или по решению межведомственной комиссии с проведением оценки методологии.

Ко второму чтению было учтено замечание правительства и установлено, что данные ограничения не применяются к актам законодательства о налогах и сборах. Ранее в отзыве на законопроект правительство предложило для минимизации бюджетных рисков исключить обязанность использования в налоговом законодательстве индикаторов только из реестра ЦБ. Вернуться к этой норме можно будет только после создания "репрезентативной инфраструктуры национальных финансовых индикаторов", полагают в правительстве.

Ранее правительство также сообщало, что необходим поэтапный переход к системе национальных финансовых индикаторов.

В первом чтении планировалось, что закон начнет действовать через 180 дней после его публикации. В поправках предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Органы власти и Центральный банк получат три года, чтобы привести свои правила в соответствие с новым законом.

Второй законопроект из пакета наделяет ЦБ полномочиями по осуществлению регулирования, контроля и надзора в отношении администраторов товарных и финансовых индикаторов.

Предполагается, что оба проекта будут рассмотрены во втором чтении 10 декабря.