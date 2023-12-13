Пакет законопроектов о национальной системе рыночных индикаторов прошел I чтение

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, призванных сформировать национальную систему индикаторов финансового и товарного рынков в условиях ухода из России глобальных провайдеров.

Законопроект "Об администраторах финансовых индикаторов" №406984-8 и корреспондирующие поправки в закон о ЦБ РФ №406997-8 были внесены в Госдуму в конце июля группой депутатов и сенаторов.

"Законопроект направлен на создание системы отечественных индикаторов финансового рынка. Ранее на российском финансовом рынке активно использовались финансовые товарные индикаторы, администраторы которых сейчас находятся на территории недружественных государств, например, Блумберг, и сейчас эту информацию конечно уже использовать нельзя. При этом финансовые индикаторы широко используются на кредитном рынке, а также на рынке ценных бумаг. В связи с этим настоящий законопроект направлен на создание условий развития национальной системы финансовых и товарных индикаторов", - пояснил в ходе заседания в Госдуме зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Первый законопроект из пакета вводит в российское правовое поле новый субъект регулирования - "администратор финансового индикатора" (АФИ). Это российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению и распространению информации о финансовых и товарных индикаторах. Минимальный капитал такого юрлица - 5 млн руб. В свою очередь "финансовый индикатор" - это определяемый на регулярной основе показатель, являющийся ориентиром для определения цены товара, иного имущества, включая финансовые инструменты, величины процентной ставки, величины риска, курса валюты или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей. Товарный индикатор - финансовый индикатор, определяемый в отношении не изъятых из оборота вещей (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты).

В законопроекте прописываются требования к акционерам АФИ и к его органам управления. Также указываются параметры системы внутреннего контроля, требования к хранению и раскрытию информации.

Законопроект разрешает указывать финансовый индикатор в государственных нормативных правовых актах и правовых актах ЦБ, только если он рассчитан компанией из ведущегося Банком России реестра. Использовать финансовый индикатор, который определяет иностранное лицо, возможно, но исключительно в отношении рынков зарубежных государств и при условии отсутствия такого же российского финансового индикатора.

"Включение в реестр администраторов будет осуществляться на добровольной основе, деятельность по расчету таких индикаторов без включения в реестр также не запрещается, однако указывается и устанавливается, что органы государственной власти, органы местного самоуправления и ЦБ в своих документах должны использовать только те индикаторы, которые устанавливаются администраторами финансовых индикаторов, которые включены в реестр", - пояснил депутат Свистунов в ходе заседания.

Ранее в отзыве на законопроект правительство предложило для минимизации бюджетных рисков исключить обязанность использования в налоговом законодательстве финансовых индикаторов только из реестра ЦБ. Вернуться к этой норме можно будет только после создания "репрезентативной инфраструктуры национальных финансовых индикаторов", полагают в правительстве.

По мнению правительства, также необходим поэтапный переход к системе национальных финансовых индикаторов. Кроме того, законопроект вводит обязательные требования, в связи с чем срок вступления его в силу может быть либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования.

Правительство предложило внести данные поправки ко второму чтению.

Наделение ЦБ полномочиями по осуществлению регулирования, контроля и надзора в отношении АФИ, предусмотренное вторым законопроектом, не вызвало возражений у правительства.