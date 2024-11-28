Поиск

Президент РФ сказал о невмешательстве в дела других стран на официальном уровне

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия не вмешивается во внутриполитические процессы в других странах, заявил журналистам в Астане президент Владимир Путин.

"Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, на официальном уровне мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы. Не лезем вообще. Не дотрагиваемся до этого", - сказал он, комментируя обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы, в том числе в Грузии и Молдавии.

По его словам, со стороны западных стран такое вмешательство есть.

"Что касается западного вмешательства, я не могу сказать так о наших западных коллегах в кавычках, - продолжил он. - Вмешательство есть".

"Когда события в Грузии начались, я с удивлением на это все смотрел и наблюдал. У нас нет отношений с руководством Грузии. Я удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляют, чтобы отстоять свою точку зрения. В значительной степени схожие процессы происходят в других странах, которые вы упомянули", - добавил президент.

Владимир Путин Грузия Молдавия Советский Союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент сообщил о поражающих элементах в "Орешнике", ударившем по "Южмашу"

Путин назвал минимальным ущерб от ударов ракетами ATACMS по РФ

Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности глав регионов РФ

Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии

Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии

В Банке России не видят намеков на стабилизацию ситуации на рынке труда

Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника"

Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника"

Путин заявил, что РФ знает, сколько западных ракет поставлено Украине и еще планируется

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

В Подольске площадь пожара на складе увеличилась до 4,2 тысячи кв. м

Ставка ЦБ РФ

В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });