Президент РФ сказал о невмешательстве в дела других стран на официальном уровне

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия не вмешивается во внутриполитические процессы в других странах, заявил журналистам в Астане президент Владимир Путин.

"Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, на официальном уровне мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы. Не лезем вообще. Не дотрагиваемся до этого", - сказал он, комментируя обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы, в том числе в Грузии и Молдавии.

По его словам, со стороны западных стран такое вмешательство есть.

"Что касается западного вмешательства, я не могу сказать так о наших западных коллегах в кавычках, - продолжил он. - Вмешательство есть".

"Когда события в Грузии начались, я с удивлением на это все смотрел и наблюдал. У нас нет отношений с руководством Грузии. Я удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляют, чтобы отстоять свою точку зрения. В значительной степени схожие процессы происходят в других странах, которые вы упомянули", - добавил президент.