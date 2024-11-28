Путин повторно извинился перед Меркель за случай с лабрадором Кони в Сочи

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов еще раз извиниться перед экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель за инцидент, связанный с присутствием его собаки Конни в ходе одной из встреч в Сочи в 2007 году.

"Я еще раз к ней обращаюсь и говорю: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе такую душевную боль. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения", - сказал президент РФ, комментируя по просьбе журналистов выдержки из книги Меркель, в которой она описала случай с лабрадором Путина по кличке Конни в Сочи в 2007 году. Она посчитала, что Путин сознательно использовал собаку, зная о ее страхе.

Более того, как отметил глава государства, если когда-нибудь ему удастся снова встретиться с бывшим канцлером Германии, что, по его словам, маловероятно сегодня, он больше "ни в коем случае не будет этого делать".