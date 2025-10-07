Песков назвал ЕС в политике в отношении России заложником стран Балтии и Польши

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Брюссель по многим вопросам внешней политики является заложником оголтелой политики, которую проводят страны Балтии и Польша в отношении России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в 2021 году она предлагала выработать новый формат переговоров по Украине взамен Минских соглашений, но Польша и страны Балтии саботировали эту инициативу, что косвенно спровоцировало начало СВО.

"Очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский Союз, Брюссель, находится в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом, что называется, - сказал Песков. - Поэтому можно себе представить, что госпожа Меркель действительно права в этом плане"