Поиск

Кабмин предложил продлить на 2025 год право проведения ГОСА в заочной форме

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило поправки о продлении на 2025 год права компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ними.

Соответствующие коррективы предлагается внести в закон №25-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Как рассказал "Интерфаксу" источник, эти изменения предлагается оформить в виде поправок ко второму чтению в законопроект №722148-8. Эти поправки, по его словам, обсуждались в четверг на заседании правительства.

Закон об АО запрещает проводить в заочном формате общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Также только в очной форме должны проводиться общие собрания участников ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Однако в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции действие этого запрета было приостановлено, и российские компании могли использовать заочный формат. Затем это право для компаний продлевалось на 2021-2024 годы.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роскосмос" связал перенос полета на Луну с доработкой сверхтяжелой ракеты

Президент сообщил о поражающих элементах в "Орешнике", ударившем по "Южмашу"

Путин назвал минимальным ущерб от ударов ракетами ATACMS по РФ

Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности глав регионов РФ

Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии

Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии

В Банке России не видят намеков на стабилизацию ситуации на рынке труда

Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника"

Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника"

Путин заявил, что РФ знает, сколько западных ракет поставлено Украине и еще планируется

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

В Подольске площадь пожара на складе увеличилась до 4,2 тысячи кв. м

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });