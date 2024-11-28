Кабмин предложил продлить на 2025 год право проведения ГОСА в заочной форме

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило поправки о продлении на 2025 год права компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ними.

Соответствующие коррективы предлагается внести в закон №25-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Как рассказал "Интерфаксу" источник, эти изменения предлагается оформить в виде поправок ко второму чтению в законопроект №722148-8. Эти поправки, по его словам, обсуждались в четверг на заседании правительства.

Закон об АО запрещает проводить в заочном формате общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Также только в очной форме должны проводиться общие собрания участников ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Однако в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции действие этого запрета было приостановлено, и российские компании могли использовать заочный формат. Затем это право для компаний продлевалось на 2021-2024 годы.