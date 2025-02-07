Крупные эмитенты попросили правительство сохранить им право на заочные ГОСА

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Несколько крупных компаний обратились в правительство с просьбой продлить им право на проведение заочных годовых собраний до конца 2025 года; предложение о предоставлении такого права публичным акционерным обществам с широкой инвесторской базой направил и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с обращениями представителей бизнеса.

Дискуссия о возможности тех или иных компаний не проводить годовые собрания в очном формате возникла из-за принятия закона, который с 1 марта 2025 года отменил действовавшее с 2020 года право компаний проводить заочные годовые собрания, но позволил правительству определить акционерные общества-исключения. Оно вправе назвать критерии, при соответствии которым АО смогут отказаться от очного формата собраний в 2025 году.

Минэкономразвития ранее подготовило проект постановления правительства. Этот документ сохраняет право на заочный формат для компаний из президентского указа № 903 о временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми хозяйственными обществами (вышел в ноябре 2023 года, с тех пор несколько раз обновлялся, сейчас в нем 118 организаций).

Разработчики проекта отвергли просьбы бизнеса о расширении этого круга компаний, в частности, о включении в него стратегических предприятий и публичных акционерных обществ (ПАО) с числом акционеров от 500 тыс. Минэкономразвития обосновало свой отказ появлением у компаний с 1 марта 2025 года возможности проводить онлайн-собрания без очной части. Кроме того, ведомство напомнило о поставленной президентом задаче удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году.

По словам источника, проект в упомянутой редакции - предоставляющий право на заочные ГОСА организациям только из перечня к президентскому указу N903 - был согласован Банком России и Минфином.

Однако бизнес продолжает настаивать на сохранении права на заочные годовые собрания ввиду санкционных рисков. Такие письма в правительство направил сразу ряд крупных компаний, а также РСПП.

РСПП использует традиционный в дискуссиях о корпоративном управлении последних лет аргумент: очный формат собраний повысит риск утечки недружественным лицам сведений о кандидатах в органы управления компаний, из-за чего они могут попасть под санкции.

Союз предлагает сохранить право на заочные собрания, в частности, для ПАО с числом акционеров от 500 тысяч, для резидентов специальных административных районов, для стратегических организаций и их дочерних АО, компаний из реестра организаций оборонно-промышленного комплекса, компаний из специального перечня Минфина о подсанкционных лицах, а также для юрлиц, имеющих право скрывать о себе данные в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и Государственном информационном ресурсе бухотчетности (ГИРБО).

Времени для дискуссии остается немного, и Минэкономразвития считает, что при необходимости ее стоит продолжать уже непосредственно на площадке правительства, сообщил источник агентства.