ФНС сверяет данные для запуска балльного принципа отбора управляющих в банкротных делах

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба России ведет сверку рейтинга арбитражных управляющих с саморегулируемыми организациями для запуска балльного принципа отбора управляющих в делах о банкротствах и готова обсуждать с регулятором необходимость донастроек рейтинга, сообщил замглавы ФНС Константин Чекмышев на конференции "Банкротства. Новая реальность", организованной "Интерфаксом" и "Федресурсом".

Создание рейтинга потребовалось в связи с переходом на балльный принцип отбора управляющих в делах о банкротстве, инициированных уполномоченным органом. С 23 ноября 2024 года вступило в силу соответствующее постановление правительства №634, которое, в том числе, регламентирует порядок начисления и списания баллов за участие в делах о несостоятельности, а также автоматический отбор претендентов на ведение дела о несостоятельности.

Служба рассчитала баллы эффективности деятельности арбитражных управляющих и их саморегулируемых организаций в первую очередь на основе имеющихся данных судебных дел и ЕФРСБ. В результате создан рейтинг, в котором представлены 8724 арбитражных управляющих - из 11 тыс. в России.

Лидерами рейтинга стали управляющие, которые специализируются на банкротствах граждан и ведут сотни таких процедур.

"Прекрасно понимаем, как себя ощущают те, кто ведет сложные процедуры крупных организаций. Также понимаем и тех, кто провел много процедур физических лиц, удовлетворил много требований кредиторов данных должников, и считает такую деятельность требующей положительной оценки. Все это можно проверить, зайдя в детализацию расчета баллов на портале. Решения должны учитывать все интересы, в связи с чем необходимо дальнейшее наблюдение", - отметил в ходе выступления Чекмышев.

По его словам, ФНС обсуждает с регулятором, нужно ли нормативно на эту ситуацию реагировать.

"Мы с регулирующим органом (Минэкономразвития - ИФ) наблюдаем за итогами расчета по методике. И сейчас готовы вместе обсуждать, требует ли это донастроек или нет", - ответил Чекмышев на вопрос из зала, планируется ли разделить рейтинг для управляющих, которые специализируются на банкротстве компаний и граждан.