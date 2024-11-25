ФНС начала официальную сверку данных с управляющими для запуска балльного принципа их отбора в дела о банкротствах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правила об отборе арбитражных управляющих на основе балльного принципа для банкротств, инициированных налоговыми органами, вступили в силу с 23 ноября 2024 года. Федеральная налоговая служба (ФНС) до 6 декабря проводит официальную процедуру верификации данных в специально созданном рейтинге арбитражных управляющих и их саморегулируемых организаций (СРО).

"ФНС России будет проводить процедуру выбора арбитражных управляющих только после окончания сверки", - говорится в сообщении службы.

В нем указано, что служба уже впервые рассчитала баллы эффективности деятельности арбитражных управляющих и их саморегулируемых организаций, в результате создан рейтинг. Учитывались результаты погашения требований кредиторов, эффективность торгов, скорость процедур банкротства и выявленные нарушения в действиях арбитражных управляющих по более чем 250 тыс. процедур банкротства, завершенным за последние три года.

В рейтинге представлены 8725 арбитражных управляющих из 11 053 в России, говорится на сайте созданного "Регистра арбитражных управляющих". С существенным отрывом от коллег первые три строчки рейтинга заняли арбитражные управляющие Анастасия Черных (52 489 баллов), Эрмине Мнеян (50 495 баллов) и Сергей Федоров (40 087 баллов). Согласно данным в регистре, они специализируются на банкротствах граждан.

Ранее ФНС проводила предварительную сверку данных в рейтинге с 26 СРО, которые заключили с ФНС России соглашения. С 23 ноября стартовала официальная процедура верификации данных, до 6 декабря все арбитражные управляющие через свои СРО смогут направить обращение о несогласии с данными.

Изменение процедуры назначения управляющих в инициированные налоговыми органами дела предусмотрены постановлением правительства РФ №634. Этот документ регламентирует порядок начисления и списания баллов за участие в делах о несостоятельности. В частности, списание баллов предусмотрено за привлечение управляющего к административной или уголовной ответственности из-за нарушений в работе, за случаи взыскания с него убытков и признания действий управляющего незаконными.

Процедура будет начинаться после официальной публикации о начале отбора кандидатуры арбитражного управляющего. Затем саморегулируемые организации (СРО) арбитражных управляющих смогут направлять в ФНС заявки в отношении своих членов вместе с данными о балльных оценках их результативности, а также аналогичную информацию по СРО в целом. Автоматический отбор будут устроен так: сначала исключаются заявки с баллами ниже среднего, затем победителя определят случайным выбором из оставшихся. Если заявки поступят только от одной СРО, то случайный отбор будет осуществляться из предложенных ею кандидатур.

При отсутствии кандидатов будет проводиться случайный выбор из всех включенных в регистр управляющих.

Кроме того, СРО будет от лица управляющих взаимодействовать с ФНС в случае спорных ситуаций по баллам. СРО будет оценивать обоснованность претензий своего члена и в случае согласия с ним - направлять обращение в ФНС.

Ранее представители ФНС сообщали, что новое регулирование подразумевает новые возможности в работе для арбитражных управляющих. Для них создается специальный личный кабинет для коммуникации между арбитражным управляющим, СРО и налоговым органом. Это позволит управляющему быстро получать доступ к данным ФНС о должнике, на которые он имеет право по закону.

По данным Федресурса, в январе-сентябре 2024 года доля процедур в отношении юрлиц, инициированных ФНС России, составила 25,5% (13,4% в таком же периоде 2023 года). В 2023 году ФНС России выступила заявителем в 14,3% дел о банкротстве компаний (в 2022 году - в 23,1%).