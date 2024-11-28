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"Ростелеком" в 2025 г. начнет коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" планирует в начале 2025 года запустить в коммерческую эксплуатацию отечественные базовые станции производства ООО "Булат", в первую очередь, в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН), сообщил заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Алексей Сапунов.

"Булат" реализует проект создания программно-аппаратного комплекса линейки базовых станций 2G/4G и ранее подписал форвардные контракты на их поставку с "Ростелекомом" и "Мегафоном".

По словам Сапунова, тестирование базовых станций ведется уже около года, для этого был создан пилотный кластер в Нижегородской области, где в тестовом режиме работают порядка 20 базовых станций.

"Мы продолжаем тестирование и надеемся, что в ближайшем будущем, в начале 2025 года, уже в полную коммерцию сможем с нашими базовыми станциями выйти. То есть мы находимся на таком финальном, завершающем этапе, когда мы сможем в рамках проекта УЦН, в первую очередь, использовать созданные нами базовые станции", - сказал Сапунов на демодне индустриальных центров компетенций "Мобильная связь" и "Фиксированная связь".

Технический директор "Мегафона" Алексей Титов сообщил, что компания находится на стадии завершения согласования технических требований к базовым станциям "Булата". "Опытный образец (базовой станции - ИФ) ожидаем в этом году, после чего мы проведем лабораторное тестирование и уже сможем сказать что-то более детально, насколько соответствует или нет, где может применяться", - сказал топ-менеджер "Мегафона".

Кроме того, по его словам, в 2025 году "Мегафон" рассчитывает приступить к полевым тестам телеком-оборудования производства компании Yadro.

Ростелеком
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