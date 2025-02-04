Yadro приобрел 38% разработчика систем охлаждения для ЦОД КБ "Борей"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ООО "КНС Групп" (производитель IT-оборудования, бренд Yadro, входит в "ИКС Холдинг") приобрело 38% ООО "КБ Борей" (производитель систем охлаждения для ЦОД) в рамках запуска нового бизнес-направления по созданию продуктов для инженерной инфраструктуры дата-центров.

По данным ЕГРЮЛ, сделка зарегистрирована 31 января. Оставшиеся доли сохранили соучредители компании - директор по развитию бизнеса "КБ Борей" Ратмир Трошин (47%) и Анатолий Ференцев (15%).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Yadro, компания запускает новое направление по созданию продуктов для инженерной инфраструктуры ЦОД и купила долю в "КБ Борей" для расширения своего присутствия в этом сегменте. В компании уточнили, что за развитие нового стратегического направления будет отвечать директор по развитию бизнеса "КБ Борей" Ратмир Трошин.

Сумму сделки в компании не называют.

"Современное серверное оборудование, в том числе, применяемое для задач ИИ, требует значительных энергоресурсов и, как следствие - постоянного совершенствования систем охлаждения на всех уровнях - от охлаждения чипов до решений на уровне стоек и ЦОДов. Объединив собственный опыт с экспертизой "КБ Борей", мы сможем предложить нашим клиентам ещё более эффективные комплексные отечественные решения для управления данными", - отметил директор по продуктам Yadro Павел Егоров, слова которого передала пресс-служба компании.

ООО "КБ Борей" зарегистрировано в 2017 году, уставный капитал - 5 млн рублей. Выручка по итогам 2023 года составила 43,1 млн рублей, чистая прибыль - 107 тысяч рублей. Компания является разработчиком и производителем систем охлаждения для ЦОД. Исследовательские и производственные мощности компании сосредоточены в Москве.