Поиск

Yadro приобрел 38% разработчика систем охлаждения для ЦОД КБ "Борей"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ООО "КНС Групп" (производитель IT-оборудования, бренд Yadro, входит в "ИКС Холдинг") приобрело 38% ООО "КБ Борей" (производитель систем охлаждения для ЦОД) в рамках запуска нового бизнес-направления по созданию продуктов для инженерной инфраструктуры дата-центров.

По данным ЕГРЮЛ, сделка зарегистрирована 31 января. Оставшиеся доли сохранили соучредители компании - директор по развитию бизнеса "КБ Борей" Ратмир Трошин (47%) и Анатолий Ференцев (15%).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Yadro, компания запускает новое направление по созданию продуктов для инженерной инфраструктуры ЦОД и купила долю в "КБ Борей" для расширения своего присутствия в этом сегменте. В компании уточнили, что за развитие нового стратегического направления будет отвечать директор по развитию бизнеса "КБ Борей" Ратмир Трошин.

Сумму сделки в компании не называют.

"Современное серверное оборудование, в том числе, применяемое для задач ИИ, требует значительных энергоресурсов и, как следствие - постоянного совершенствования систем охлаждения на всех уровнях - от охлаждения чипов до решений на уровне стоек и ЦОДов. Объединив собственный опыт с экспертизой "КБ Борей", мы сможем предложить нашим клиентам ещё более эффективные комплексные отечественные решения для управления данными", - отметил директор по продуктам Yadro Павел Егоров, слова которого передала пресс-служба компании.

ООО "КБ Борей" зарегистрировано в 2017 году, уставный капитал - 5 млн рублей. Выручка по итогам 2023 года составила 43,1 млн рублей, чистая прибыль - 107 тысяч рублей. Компания является разработчиком и производителем систем охлаждения для ЦОД. Исследовательские и производственные мощности компании сосредоточены в Москве.

ИКС Холдинг Yadro КБ Борей Ратмир Трошин Анатолий Ференцев КНС Групп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

OpenAI и южнокорейская Kakao создают партнерство для разработки ИИ-продуктов

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива

Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Китай ввел ответные пошлины на уголь, СПГ и нефть из США

Китай ввел ответные пошлины на уголь, СПГ и нефть из США

Производство российской сельхозтехники в 2024 году упало на 12,5%

Brent подешевела до $75,08 за баррель

Казахстан выполнит в 2025-2026 годах свои обязательства перед ОПЕК+

Трюдо заявил о приостановке пошлин США на канадские товары на 30 дней

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне31 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау81 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе323 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });