Роспотребнадзор рекомендовал покупателям быть бдительными в "Черную пятницу"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор призывает покупателей быть бдительными и осторожными в период покупок с высокими скидками во время "Черной пятницы", избегать импульсивных покупок и тщательно выбирать товары и магазины.

"29 ноября стартует распродажная кампания "Черная пятница", поэтому Роспотребнадзор напоминает потребителям быть бдительными и осторожными в период покупок с высокими скидками", - говорится в рекомендациях ведомства к "Черной пятнице".

В Роспотребнадзоре отметили, что в современной цифровой среде онлайн-покупки стали популярным способом приобретения товаров, поэтому ведомство рекомендует соблюдать определенные правила, чтобы обеспечить безопасность интернет-шопинга.

"Прежде всего, чтобы избежать импульсивных покупок, составьте подробный список товаров, которые вы собираетесь купить. Это поможет вам избежать ненужных расходов. Прежде чем совершить покупку, проведите тщательное исследование продуктов или услуг. Выбирайте магазины с высокой репутацией и проверяйте их подлинность, поскольку мошенники часто создают поддельные веб-сайты и рекламные акции", - уточнили в ведомстве.

Также следует быть осторожным в отношении нежелательных электронных писем, сообщений или звонков с эксклюзивными предложениями или призами, поскольку мошенники часто используют данный подход для получения личных и финансовых данных. Важно проверять законность этих сообщений и избегать перехода по подозрительным ссылкам.

Если вы получили дефектный или некачественный товар, ознакомьтесь с политикой продавца по возврату и обмену. Вы имеете право вернуть или обменять неудовлетворительный товар.

При покупке товаров со скидкой Роспотребнадзор рекомендует сравнивать их цены с ценами других продавцов, так как некоторые из них могут быть проданы по сопоставимой цене в других местах, что может указывать на маркетинговые уловки.

"Роспотребнадзор призывает быть бдительным и знать свои права при участии в распродажах "Черной пятницы", особенно важно понимать условия покупки, сроки доставки, а также роль продавцов и агрегаторов. Помните, если вы столкнулись с нарушением прав потребителей, то вы можете обратиться в Роспотребнадзор или его территориальный орган напрямую или заполнить форму обращения на официальном сайте Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.