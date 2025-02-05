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В ЕС объявлены меры контроля над импортными товарами в онлайн-торговле

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия сообщила, что принимает меры по устранению рисков, связанных с импортом товаров с низкой стоимостью, продаваемых через интернет-магазины и маркетплейсы, не входящие в ЕС.

"Комиссия поощряет действия, в частности, в области таможни и торговли, такие как запуск таможенного контроля, защита прав потребителей и законы о цифровых услугах и цифровых рынках", - говорится в коммюнике ЕК.

По ее данным, в 2024 году на рынок ЕС поступило около 4,6 млрд партий товаров с низкой стоимостью, то есть товаров стоимостью не более 150 евро, что эквивалентно 12 млн посылок в день. По подсчетам ЕК, это вдвое больше, чем в 2023 году, и втрое больше, чем в 2022 году. В Брюсселе утверждают, что "многие из этих товаров оказались не соответствующими европейскому законодательству".

"Этот экспоненциальный рост вызывает многочисленные опасения. В ЕС в основном поступает все больше вредных продуктов. Более того, европейские продавцы, которые соблюдают наши высокие стандарты продукции, рискуют пострадать от недобросовестной практики и продажи контрафактных товаров через онлайн-маркетплейсы", - отмечается в сообщении ЕК.

Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что "большое количество отправляемых и транспортируемых посылок имеет негативный экологический и климатический след".

ЕК предлагает, помимо имеющихся в распоряжении инструментов ЕС, новые "совместные действия для решения проблем, возникающих в связи с резким ростом небезопасных, контрафактных и иным образом несоответствующих или незаконных товаров".

Планируется использовать таможенную реформу, целевые меры в отношении импортируемых товаров, меры защиты потребителей на онлайн-рынках, цифровые инструменты для надзора за электронной торговлей, меры по охране окружающей среды, расширение прав и возможностей потребителей, международное сотрудничество.

Еврокомиссия Евросоюз
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