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Спасатели тушат крупный пожар на промобъекте в Каменском районе Ростовской области

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Крупный пожар на промышленном объекте ликвидируют в Каменском районе Ростовской области, задействованы более 100 спасателей и десятки единиц техники, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

"В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на пятницу.

Ранее Слюсарь сообщал об уничтожении 30 украинских беспилотников в регионе.

Юрий Слюсарь Ростовская область Каменском район
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