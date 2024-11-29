Спасатели тушат крупный пожар на промобъекте в Каменском районе Ростовской области

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Крупный пожар на промышленном объекте ликвидируют в Каменском районе Ростовской области, задействованы более 100 спасателей и десятки единиц техники, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

"В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на пятницу.

Ранее Слюсарь сообщал об уничтожении 30 украинских беспилотников в регионе.