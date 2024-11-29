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Что случилось этой ночью: пятница, 29 ноября

Протесты в Тбилиси, отравление постояльцев соцорганизации в Алтайском крае, Израиль нанес удар по Ливану впервые после прекращения огня

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Полиция в Тбилиси применила водомет и отогнала протестующих от возведенных на проспекте Руставели преград. Баррикады, в данный момент разбирают сотрудники городской службы.

- Три постояльца соцорганизации в Алтайском крае скончались от отравления. 21 человек госпитализирован.

- Спасатели тушат крупный пожар на промобъекте в Каменском районе Ростовской области. Врио региона сообщил об уничтожении 30 украинских беспилотников в области.

- New York Times сообщает, что Иран стремится к разрядке в отношениях с США. Как утверждает издание, это связано с опасениями по поводу политики Трампа.

- Израиль впервые после объявления прекращения огня нанес авиаудар по Ливану. Атака пришлась по объекту, на котором израильская армия обнаружила признаки активности "Хезболлы".

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