Поиск

Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в Подольске полностью потушен

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе с лакокрасочной продукцией в микрорайоне Климовск Подольского городского округа в Подмосковье, сообщает МЧС РФ в субботу.

"Пожар в Подмосковье полностью потушили", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Здание в микрорайоне Климовск Подольского горокруга, в котором хранилась лакокрасочная продукция, загорелось в пятницу утром. Сообщалось, что площадь пожара достигала 4,2 тыс. кв. м.

МЧС РФ Подмосковье Подольск пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

В "Ростехе" заявили, что система бронирования Leonardo работает штатно

Неполадки в инфраструктуре Yandex Cloud привели к сбоям у сервисов ряда клиентов

Неполадки в инфраструктуре Yandex Cloud привели к сбоям у сервисов ряда клиентов

РКН подтвердил сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи

Иноагентами признаны политолог Становая и исследовательский центр "Сова"

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

Глава СКР предложил жестко регламентировать въезд мигрантов

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });