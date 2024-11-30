Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в Подольске полностью потушен

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе с лакокрасочной продукцией в микрорайоне Климовск Подольского городского округа в Подмосковье, сообщает МЧС РФ в субботу.

"Пожар в Подмосковье полностью потушили", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Здание в микрорайоне Климовск Подольского горокруга, в котором хранилась лакокрасочная продукция, загорелось в пятницу утром. Сообщалось, что площадь пожара достигала 4,2 тыс. кв. м.