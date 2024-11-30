Аэропорт Махачкалы приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Махачкалы приостановил прием и отправку рейсов после атаки БПЛА на Каспийск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"До 11:30 приостановлена работа аэропорта", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ранее глава Дагестана Сергей Меликов, в субботу была осуществлена попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске.

Аэропорт Махачкалы является базовым для авиакомпании Red Wings.