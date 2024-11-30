Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона на Каспийск

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов после атаки БПЛА на Каспийск, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.

Работа аэропорта была приостановлена в связи с атакой БПЛА на Каспийск.

Как сообщал ранее глава Дагестана Сергей Меликов, в субботу была осуществлена попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске.

Аэропорт Махачкалы является базовым для авиакомпании Red Wings.