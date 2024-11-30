Группировка войск "Центр" отразила одиннадцать украинских контратак

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и отразила 11 украинских контратак, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 154-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 116-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Миролюбовка, Шевченко, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным министерства, группировка отразила 11 контратак штурмовых групп пяти механизированных и одной егерской бригады, двух штурмовых батальонов, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины. На этом участке фронта украинская армия потеряла более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и М1117 производства США, две боевые бронированные машины "Козак", четыре автомобиля, пять гаубиц, заявили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что группировка "Восток" продвигается в глубину обороны армии Украины.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка и Новый Комар Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 50 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады, 241-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии и 3-го отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Глушковка, Новоосиново, Купянск Харьковской области, Новолюбовка Луганской народной республики и Северск Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

Группировка отразила шесть контратак штурмовых групп механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны. По данным Минобороны, на этом участке армия Украины потеряла до 505 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре гаубицы. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад с боеприпасами.

Согласно сообщению, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и штурмового батальона "Айдар" (признан террористической организацией и, запрещен в России - ИФ) в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Дачное, Серебрянка и Звановка ДНР. Отражена контратака штурмовой группы механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ здесь составили до 345 военнослужащих, танк, два автомобиля, бронетранспортер М113 и бронемашина HMMWV производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

На харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады и отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино (Харьковская область). Потери ВСУ в зоне действий группировки "Север" составили более 30 военнослужащих. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Молодежное и Никольское Херсонской области. Здесь потери ВСУ составили до 70 военнослужащих.