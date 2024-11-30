Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено для всех видов транспорта после непогоды, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в обоих направлениях с 14:20 мск 30 ноября до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение всех видов транспорта было приостановлено на Военно-Грузинской дороге с 17:10 мск 26 ноября из-за непогоды в Грузии. Днем ранее, с 17:50 мск 25 ноября, было приостановлено движение грузовых автомобилей до особого распоряжения.

В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что возле КПП "Верхний Ларс" развернуты пункты обогрева для водителей. Движение по Военно-Грузинской дороге для легкового транспорта и автобусов было возобновлено с 20:40 мск 29 ноября.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.