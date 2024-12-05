Северная Осетия ограничила въезд транзитного транспорта на свою территорию

Причиной названы "сложности со стороны Грузии"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Въезд транзитных автомобилей в Северную Осетию ограничен, на дорогах региона сейчас находится более 4000 таких машин, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта. Таможенный пост "Верхний Ларс" работает в штатном режиме. Однако проезд затруднен из-за сложностей в работе со стороны Грузии. Ввиду сложившейся ситуации въезд транзитного автотранспорта на территорию республики ограничен", - говорится в сообщении.

Специализированные стоянки заполнены, из-за чего грузовики скопились на обочинах, загружена нейтральная зона.

"По данным Центра организации дорожного движения, на дорогах республики скопилось 4000 автотранспортных средств (...) Центр организации дорожного движения во взаимодействии с ГИБДД и другими профильными структурами работают в усиленном режиме, мониторят ситуацию на дорогах республики", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога, которая проходит через МАПП, в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.