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Лавров и глава МИД Ирана обсудили необходимость совместных усилий на фоне ситуации в Сирии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - МИД России сообщил, что в субботу по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

"В ходе беседы с обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб. Подтверждена решительная поддержка суверенитету и территориальной целостности САР", - говорится в сообщении.

Министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата".

Военное командование Сирии сообщило в субботу, что сирийские военнослужащие сконцентрированы на занятии выгодных для обороны рубежей в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак экстремистов. "С учетом большого числа террористов на многочисленных фронтах, наши вооруженные силы провели перегруппировку, чтобы укрепить оборонительные рубежи", - отметили в командовании.

В командовании отметили, что в атаках на Идлиб и Алеппо участвуют "тысячи иностранных террористов", имеющих в распоряжении тяжелое вооружение, дроны. По данным сирийских правительственных сил, за последние дни погибли десятки военнослужащих.

Военные также подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

Ранее поступали сообщения, что армия Сирии утратила контроль над значительной частью этого города.

Алеппо Лавров МИД Сирия Иран Сергей Лавров
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