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Тегеран выразил поддержку Сирии в борьбе с антиправительственными формированиями

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Тегеран будет по-прежнему оказывать поддержку властям Сирии в их борьбе с антиправительственными силами, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Сегодня я отправляюсь с визитом в Дамаск с целью доставить послание Исламской Республики сирийскому правительству. Мы твердо поддерживаем и его и сирийские войска", - приводит ИРНА слова министра, сказанные на острове Киш в ходе мероприятий в честь дня ВМС Ирана.

Он выразил уверенность, что антиправительственные силы будут разгромлены, и обвинил Израиль в попытке дестабилизировать регион при помощи таких группировок.

Обострение ситуации

На этой неделе антиправительственные формирования начали наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб, туда поступили вооружения и боеприпасы. Также сирийские военные вернули контроль над поселением Хальфая в провинции Хама, обеспечили безопасность в ряде районов после изгнания врага, в том числе в городе Калъат-эль-Мудик и деревне Маардис.

Кроме того, сирийские военные и их союзники вновь вернули себе еще ряд населенных пунктов на севере провинции. Поступали сообщения об авиаударах по антиправительственным формированиям на юге провинции Идлиб и в городе Мурек на севере провинции Хама.

По информации сирийского телевидения, за три дня боев уничтожены около 1 тыс. вражеских бойцов.

Алеппо Идлиб Дамаск Тегеран Иран Сирия
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