Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 29 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали минувшей ночью 29 украинских беспилотников над Брянской, Калужской Смоленской и Курской областями.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА - над территорией Брянской области, семь - над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье утром.