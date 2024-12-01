Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 декабря

Продолжение протестов в Тбилиси, ВКС РФ ликвидировали 300 боевиков в Сирии, Путин подписал бюджет России на 2025-2027 годы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВКС России уничтожили в рамках помощи сирийской армии 300 боевиков антиправительственных группировок. Президент Сирии Башар Асад пообещал защищать территориальную целостность страны при поддержке дружественных стран и союзников. В Белом доме заявили о непричастности США к событиям в Сирии.

- В Тбилиси продолжаются протесты против приостановки евроинтеграции Грузии. Прошедшей ночью полиция разгоняла акцию возле грузинского парламента водометами и слезоточивым газом, демонстранты запускали в полицейских пиротехнику, возводили баррикады, жгли костры. Саломе Зурабишвили отказалась уходить с поста президента Грузии после истечения срока полномочий. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

- Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 гг. Согласно документу, доходы составят: в 2025 году - 40 трлн 296,1 млрд руб. (18,8% ВВП), в 2026-м - 41 трлн 840,9 млрд руб. (18,1% ВВП) и в 2027-м - 43 трлн 154,2 млрд руб. (17,4% ВВП). Расходы: в 2025 году - 41 трлн 469,5 млрд руб. (19,3% ВВП), в 2026-м - 44 трлн 022,2 млрд руб. (19,1% ВВП), в 2027-м - 45 трлн 915,6 млрд руб. (18,5% ВВП).

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 29 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами. Больше всего - 20 беспилотников - перехвачено и уничтожено над Брянской областью, в результате массированной атаки на регион погиб ребенок.

- Дональд Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в случае создания альтернативы доллару. "Мы требуем того, чтобы эти страны дали обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту в качестве замены могучего американского доллара, или их ждут 100-процентные пошлины", - заявил избранный президент США.

- Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России за десять лет снизилась на 27,1%, сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что в стране продолжается наращивание масштабов программы тестирования на ВИЧ. Так, в 2023 году было обследовано 49 млн россиян, что на 74,8% больше, чем в 2014-м.