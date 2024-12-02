Летевший из Томска в Таиланд самолет компании Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с воздушным судном авиакомпании Azur Air, совершившем вынужденную посадку в Новосибирске, сообщает надзорное ведомство.

По предварительным данным, в понедельник около 9:00 (5:00 по Москве) экипаж воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томска в Пхукет (Королевство Таиланд), принял решение сесть на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина (Толмачево) по причине технической неисправности.

На борту находились более 300 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

"Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события", - говорится в сообщении.

Как заявили в авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.