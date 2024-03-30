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Туроператоры пересадят туристов с рейсов Southwind в Египет на Azur Air

Туроператоры пересадят туристов с рейсов Southwind в Египет на Azur Air
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры Pegas Touristik и Coral Travel пересадят своих туристов, которые должны были вылететь в эти выходные в Египет на рейсах Southwind Airlines, на рейсы авиакомпании Azur Air, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператор Pegas Touristik пересадит своих клиентов на рейс Azur Air в Шарм-эль-Шейх 30 и 31 марта. Этими же рейсами, по нашей информации, полетят и клиенты Coral Travel", - говорится в сообщении.

Вылет авиакомпании Azur Air осуществляется из аэропорта "Внуково".

"Туристов, которые уже находятся в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​"Шереметьево", откуда выполняла рейсы Southwind, доставят в другой аэропорт на автобусах", - уточнили в АТОР.

Рейс ZF 904 состоится в 15:00. Время прибытия - 19:36 по Египту.

В пятницу отменился рейс с туристами Pegas Touristik и Coral Travel из Шарм-эль-Шейха в Москву под кодом авиакомпании Air Cairo SM903, который фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Российские туристы вернулись в Россию в субботу.

Накануне издание Turizm Guncel сообщало, что ЕС ввел запрет на полеты через Европу для турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

Coral Travel АТОР
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