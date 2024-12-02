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Россия и Белоруссия проведут в 2025 году масштабное стратегическое учение

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Военные России и Белоруссии готовятся провести в 2025 году стратегическое учение "Запад-2025", сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Иван Бувальцев.

"В новом году мероприятия боевой подготовки спланированы таким образом, чтобы они были максимально приближены к боевым условиям. Наиболее масштабным из них в 2025 году станет совместное стратегическое учение вооружённых сил России и Белоруссии "Запад-2025", - сказал Бувальцев в статье, которая опубликована в газете Минобороны РФ "Красная звезда" в понедельник.

Минобороны РФ РФ Белоруссия
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