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Синоптики прогнозируют зимнюю "жару" в азиатской части РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Температура выше нормы сохранится в регионах азиатской части страны, в отдельных районах температура будет на 16-18 градусов выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской части страны, тут все, действительно, полыхает багрово-красным светом (что означает температуру выше нормы - ИФ). Аномалии просто сумасшедшие, просто зимняя жара. В Якутии, в Красноярском крае температура на 16-18 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.

При этом, он уточнил, что "это означает, что в Якутии температуры будут минус 20 - минус 25, вместо 45-градусных морозов". "Хотя, на севере Якутии, да и на востоке Якутии, все-таки температуры будут опускаться до минус 38 градусов, но в отдельных районах".

"Единственный регион, где все-таки прогнозируется такая "нормальная" погода - это Иркутская область. Тут температуры в течение ближайших дней будут понижаться до минус 36 - минус 38 градусов ночью", - сказал Вильфанд.

Кроме того, он уточнил, что очень резко изменится погода в Приморском крае и на юге Красноярского края. "Если там вчера была температура достаточно высокая, около нулевых отметок, то постепенно она будет понижаться", - добавил Вильфанд.

Так, ночные температуры будут около минус 10 - минус 13 градусов, в Хабаровском крае до минус 17.

На европейской территории России температура будет около нормы.

Роман Вильфанд
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