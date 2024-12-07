Температура "с сибирским характером" прогнозируется в густонаселенных районах азиатской части РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой на 8-12 градусов выше нормы прогнозируется в регионах азиатской части страны, кроме самых густонаселённых областей - юга западной Сибири, где температура будет на 6-11 градусов ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-прежнему на азиатской территории страны очень теплая погода, но уже не на 15-20, а на 8-12 градусов температура выше нормы. И в выходные, и в первой половине следующей недели. Единственный регион, где будет проявляться "сибирский характер" - это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что из-за формирования антициклона и затока холодного воздуха будет заметное понижение температуры, которое охватит и юго-западную часть Сибири, и практически всю Центральную Азию - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

"В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае температура будет на 6 -11 градусов ниже нормы с 9 по 11 декабря. Это означает, что в Омской области будет до минус 23 - минус 24 градусов, в Томской - 23-27 градуса мороза, в Новосибирской - минус 25 - минус 27, в Кемеровской области - минус 26- минус 28 градусов. И даже на самом юге Сибири, в Алтайском крае - минус 25 - минус 27", - сказал Вильфанд.

Постепенно аномальное тепло в остальных регионах азиатской части страны будет перемещаться на восток. К середине следующей недели температура выше нормы на 6-8 градусов будет на самом юге - юго-востоке Красноярского края и юге Якутии.

"В начале следующей недели понижение температуры прогнозируется и на Таймыре, затем на севере Красноярского края, на северо-западе Якутии. Постепенно ситуация с "супержарой" отходит", - добавил Вильфанд.

Также понижение температуры прогнозируется на севере Приволжского федерального округа. В Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях температура воздуха будет опускаться ночью до минус 7 - минус 12 градусов, а днем будет около минус 5 - минус 7. На юге федерального округа, как уточнил Вильфанд, "тоже положительных значений не прогнозируется". Ночью будет минус 5 - минус 10 градусов, днем от ноля до минус 5.