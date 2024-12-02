Семь человек ранены в результате атаки дронов в Запорожской области

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Семь человек получили ранения в результате атаки беспилотников в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минздрава региона в понедельник.

"В результате атаки дронов в Токмаке и Васильевке травмы различной степени тяжести получили семь человек", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале, в Токмаке атака совершена на АЗС, пострадали шесть человек - сотрудники МЧС, они получили ожоги разной степени тяжести.

Минздрав Запорожской области отметил, что все пострадавшие госпитализированы в медучреждения региона, им оказывается помощь.