Минобороны сообщило о ликвидации за утро 11 дронов над пятью регионами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные с 05:30 до 07:40 по московскому времени обезвредили 11 беспилотников над пятью регионами, сообщило Минобороны.

"Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, два над территорией Курской области, один над территорией Брянской области, один над территорией Рязанской области и один над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь были нейтрализованы 24 украинских беспилотника.