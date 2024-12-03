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Визит президента Ирана в Москву до конца 2024 года пока не планируется

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию готовится, но до конца 2024 года такое мероприятие сейчас в графике не значится, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В настоящий момент до конца года четкого понимания, что такой визит состоится, нет. Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы, но такой визит готовится, к нему ведется подготовка", - сказал он.

Он также подтвердил, что Москва и Тегеран "не намерены тянуть с подписанием" договора о всеобъемлющем сотрудничестве.

Дмитрий Песков Иран Масуд Пезешкиан Владимир Путин
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