Прокуроры с начала года выявили 65 тысяч нарушений прав участников СВО

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - С начала 2024 года прокуроры выявили более 65 тысяч нарушений закона в сфере защиты прав военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в Генпрокуратуре России.

Для устранения нарушений было принято более 13 тысяч актов реагирования.

Прокуроры проводят личные приемы участников СВО, в том числе в местах прохождения ими лечения, оказывают помощь в сборе необходимых документов и решении возникающих проблем.

"Отдельное внимание уделяется обеспечению прав военнослужащих и их родственников на получение мер социальной поддержки", - отметили в ведомстве.