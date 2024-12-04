Песков заявил, что оснований для российско-украинских переговоров пока нет

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основания для российско-украинских переговоров в данный момент отсутствуют, сообщает в среду газета "Известия".

"Пока нет никаких оснований для переговоров", - сказал Песков в беседе с изданием.

Он отметил, что "многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию" для проведения российско-украинских переговоров, в том числе Катар.

"Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.