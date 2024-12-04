Что случилось этой ночью: среда, 4 декабря

Интервью Карлсона с Лавровым, акция протеста в Тбилиси, отмена военного положения в Южной Корее

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американский журналист Такер Карлсон записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Для этого он специально прилетел в Москву. По словам Карлсона, интервью получилось "абсолютно захватывающим" и выйдет в эфир в ближайшее время.

- Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился отменить военное положение. Чуть позже его решение утвердил кабмин. Лидер правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал уволить министра обороны, который рекомендовал ввести военное положение, а всех виновных привлечь к ответственности.

- В Тбилиси в ночь на среду произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Участники акции протеста использовали против полиции пиротехнику, силовики, в свою очередь, применили водометы и слезоточивый газ. К утру полиция вытеснила демонстрантов с проспекта Руставели, после чего они завершили протестную акцию шествием по улицам города.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основания для российско-украинских переговоров в данный момент отсутствуют. "Пока нет никаких оснований для переговоров", - сказал Песков в интервью газете "Известия".

- Команда Дональда Трампа подписала с Минюстом США меморандум о взаимопонимании, который позволит ведомству начать проверки кандидатов в члены будущей администрации.

- Южная Корея и США отложили переговоры по ядерному сдерживанию, которые должны были состояться в Вашингтоне на этой неделе, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на представителя Минобороны США.

- Средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ над Ростовской, Брянской, Белгородской, Астраханской и Рязанской областями, а также над Кубанью, сообщили в Минобороны РФ.