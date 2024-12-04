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В Амурской области ввели ограничения энергопотребления

Благовещенская ТЭЦ работает в неполном объеме из-за нарушения на паропроводе

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Благовещенская ТЭЦ (входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания", группа "РусГидро") работает в неполном объеме из-за технологического нарушения на паропроводе в среду, в результате чего в Амурской области введены ограничения энергопотребления в центральном энергорайоне.

"4 декабря на Благовещенской ТЭЦ произошло технологическое нарушение на паропроводе. Повреждений основного оборудования не допущено. Для отключения поврежденного участка паропровода потребовалось отключить все работающие котлоагрегаты и турбоагрегаты станции. В 10:00 по местному времени (02:00 по Москве) персонал станции приступил к пусковым операциям на основном оборудовании. Дефектный участок паропровода отключен", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ДГК".

Сейчас теплосети города Благовещенска работают на пониженных параметрах, ведется мониторинг теплоснабжения потребителей.

"Угрозы перемораживания теплосети не допущено. В настоящее время энергетики продолжают восстановительные работы на Благовещенской ТЭЦ. Включены в работу два водогрейных котла, выполняются переключения в системе отопления. Включение генерирующего оборудования Благовещенской ТЭЦ в сеть и полное восстановление параметров станции планируется в течение сегодняшних суток", - отметили в ДГК.

Ранее Амурские электрических сети (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ДРСК) по распоряжению Системного оператора - Амурского регионального диспетчерского управления (РДУ) ввели ограничения энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт.

"Причина вводимых ограничений - отключение части оборудования на Благовещенской ТЭЦ, вызвавшее дефицит мощности в центральном энергорайоне. Восстановление режима энергоснабжения возможно после ликвидации отключения на станции и получения распоряжения от Системного оператора", - сообщила пресс-служба филиала.

Благовещенская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1976 году, входит в состав филиала "Амурская генерация" АО "ДГК". Основным топливом является уголь. Мощность предприятия по теплоэнергии - более 1 тыс. Гкал/ч, по электроэнергии - 404 МВт.

ДГК - крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока и четвертая по установленной мощности территориальная генерирующая компания России (4,119 тыс. МВт, 11,748 тыс. Гкал/ч). Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока.

Благовещенск РусГидро ДРСК Амурская область Благовещенская ТЭЦ ДГК
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