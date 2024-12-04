В Амурской области начали подключение потребителей после техсбоя на Благовещенской ТЭЦ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Амурские электрические сети (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ДРСК, входит в группу "РусГидро") начали поэтапно подключать потребителей в центральном энергорайоне Амурской области после технологического нарушения на паропроводе на Благовещенской ТЭЦ в среду.

"По распоряжению Системного оператора - Амурского регионального диспетчерского управления (РДУ) поэтапно подключают потребителей в центральном энергорайоне (южная и восточная часть Амурской области). Получено разрешение на ввод 15 МВт", - говорится в сообщении.

При ограничении энергоснабжения из графиков отключений были исключены социально-значимые объекты, отвечающие за жизнеобеспечение жителей области (водозаборы и котельные), часть котельных переведена на дизельные электростанции (ДЭС).

Правительство Амурской области уточнило, что "аварийная ситуация на ТЭЦ Благовещенска была зафиксирована 4 декабря в 5:57 по местному времени. Пострадавших в результате инцидента нет".

Ранее сообщалось, что Амурские электрических сети по распоряжению Системного оператора - Амурского РДУ ввели ограничения энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт. Благовещенская ТЭЦ (входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания", группа "РусГидро") работает в неполном объеме из-за технологического нарушения на паропроводе. Повреждений основного оборудования не допущено.

Угрозы перемораживания теплосети также не допущено.

Включение генерирующего оборудования Благовещенской ТЭЦ в сеть и полное восстановление параметров станции планируется в течение сегодняшних суток.

Благовещенская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1976 году, входит в состав филиала "Амурская генерация" АО "ДГК". Основным топливом является уголь. Мощность предприятия по теплоэнергии - более 1 тысячи Гкал/ч, по электроэнергии - 404 МВт.

ДГК - крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока и четвертая по установленной мощности территориальная генерирующая компания России (4,119 тыс. МВт, 11,748 тыс. Гкал/ч). Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока.