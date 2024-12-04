В России с 2025 года возобновят льготное инвесткредитование свиноводства

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует с 2025 года возобновить льготное инвестиционное кредитование свиноводства, которое было прекращено у 2019 году.

"В 2025 году министерством при помощи Союза свиноводов рассматривается возобновление льготных инвестиционных кредитов в отрасли. Мы уже подали свои предложения по параметрам вхождения в эти льготные кредиты, и, надеюсь, что у нас получится этот вид поддержки восстановить", - заявил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Сергей Воскресенский на конференции "Свиноводство-2024".

Как напомнил на конференции гендиректор Союза свиноводов Юрий Ковалев, льготное инвесткредитование было остановлено с 2019 года. По его словам, это было обоснованное решение, направленное на предотвращение перенасыщения рынка.

"2018 год был последним, когда выдавались льготные кредиты на товарное производство. Остались только на комбикормовые, генетические комплексы и на убой и разделку. Это было осознанное решение с тем, чтобы на определенном этапе прекратить огромное темпы прироста в 5-10% ежегодно", - сказал глава союза.

По его словам, к этому времени Россия уже достигла самообеспечения свининой и поступление на рынок больших объемов продукции могло привести к его перенасыщению. На ближайшие годы Ковалев прогнозирует рост производства в пределах 1-3%, что достаточно и для обеспечения внутреннего рынка, и для экспортной программы.

"Сегодня мы в полном объеме обеспечиваем потребности в свинине за счет собственного производства. За январь-октябрь 2024 года производство свиней на убой в живом весе в сельхозпредприятиях составило более 4,8 млн тонн, что на 5,5% больше соответствующего периода предыдущего года, - сказал Воскресенский. - По предварительным итогам, в 2024 году производство свиней в хозяйствах всех категорий ожидается порядка 6,2 млн тонн".

В 2023 году этот показатель составлял 6 млн тонн.

По словам главы департамента, работать на таком насыщенном рынке становится все сложнее. "Предприятиям, естественно, придется корректировать стратегию развития бизнеса. Очень важно в этой стратегии учитывать биологические риски. Все мы знаем, какие непростые были прошлый год и этот, и сколько предприятий по биологическим рискам приостановило свою деятельность", - сказал он.

В числе задач свиноводства на период до 2030 года Воскресенский назвал увеличение объемов производства свинины за счет реконструкции действующих свинокомплексов, а также строительства новых за счет получения льготных кредитов, внедрение современных технологий и оборудования для улучшения эффективности производства и увеличения выхода продукции, освоение современных методов ветеринарного контроля, профилактики болезней и соблюдение стандартов по гигиене и биобезопасности производства.