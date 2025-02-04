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ГК "Русагро" в 2024 году поднялась на 2-е место на российском рынке свинины

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Мираторг" по итогам 2024 года сохранил лидерство на российском рынке свинины, ГК "Русагро" поднялась с третьего на второе место, группа "Черкизово" - с седьмого на пятое.

Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, "Мираторг" в 2024 году произвел 868,8 тысячи тонн свинины (на убой, в живом весе), что составило 14,8% рынка (в 2023 году - 803,5 тысяч тонн, 14,3% рынка).

На второе с третьего место поднялась ГК "Русагро", которая произвела 593,3 тысячи тонн, заняв 10,1% рынка (334 тысячи тонн с долей 5,9% в 2023 году). На третье со второго опустился агрохолдинг "Сибагро", который произвел 440,8 тысячи тонн с долей 7,5% (377,6 тысячи тонн, 6,7%).

"Великолукский свиноводческий комплекс", который в 2023 году замыкал топ-5, в 2024 году поднялся на четвертое место с 400,1 тысячи тонн и долей рынка в 6,8% (315,2 тысячи тонн, 5,6%). На пятое с седьмого вышла группа "Черкизово", которая, согласно рейтингу, в 2024 году произвела 333,5 тысяч тонн свинины и заняла 5,7% рынка (296,7 тысячи тонн, 5,3%).

ГК "Агроэко", которая в 2023 году была на четвертой строчке рейтинга, опустилась на шестую. Ее производство составило 331,3 тысячи тонн, доля 5,6% (317 тысяч тонн, 5,6%).

"Агропромкомплектация" удержалась на 8-м месте, произведя 300,8 тысячи тонн с долей 5,1% (282 тысячи тонн, 5%). Не изменилась и 12-я позиция агрокомплекса имени Ткачева, который произвел 96,9 тысячи тонн (1,6%) против 108,7 тысячи тонн (1,9%) годом ранее.

Согласно рейтингу, на 20 крупнейших компаний в 2024 году пришлось 4 669,7 тысячи тонн против 4 315,7 тысячи тонн в 2023 году. Их доля в общем производстве выросла до 79,5% с 76,7% годом ранее.

По предварительным данным Росстата, которые приводит союз, промышленное производство свинины (сельхозпредприятия и фермерские хозяйства) в России в 2024 году составило 5 872,7 тысячи тонн (в живом весе). Годом ранее этот показатель был ниже - 5 627,2 тысячи тонн.

Мираторг Росстат Русагро Сибагро Черкизово
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