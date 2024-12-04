Структура "Нацпроектстроя" займется реконструкцией аэропорта Сочи за 9,8 млрд рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ФКУ "Ространсмодернизация" признала несостоявшимся открытый конкурс на проектирование и выполнение реконструкции двух взлетно-посадочных полос в международном аэропорту Сочи.

Как сообщается на сайте госзакупок, на участие в нем была подана одна заявка - от АО "Дороги и мосты" (Москва). Комиссия признала заявку соответствующей условиям конкурса и решила заключить контракт с единственным участником по цене 9,8 млрд рублей.

Техническим заданием проекта предусмотрена реконструкция двух взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием (ИВПП), реконструкция рулежных дорожек, светосигнального оборудования ИВПП, очистных сооружений. В рамках контракта подрядчику также предстоит построить новую скоростную рулежную дорожку от ИВПП-2. Этапность выполнения работ будет определена после выполненного обследования с учетом предпроектных проработок.

Срок выполнения работ - 2025-2028 годы.

Отмечается, что после проведения реконструкции аэропорт будет способен принимать воздушные суда (по несущей способности) А-321 и Boeing-737 всех модификаций.

В настоящее время ВПП-1 имеет размеры 2895 м/45 м, ВПП-2 - 2500 м/49 м. Габаритные размеры полос останутся без изменений.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России.

В марте 2024 года на совещании по развитию юга России глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что Сочи в период реконструкции может снизить пассажиропоток на 2 млн человек в год, при этом реконструкция крайне важна.

"РЖД предложат компенсирующие мероприятия, чтобы перевезти выпадающий пассажиропоток. Ну и плюс к этому запланировано окончание реконструкции аэропорта Геленджика, и на очереди (реконструкция аэропортов - ИФ) Краснодара и Анапы", - отмечал тогда Решетников.

По его словам, спрос на туристические поездки на юг ежегодно будет возрастать, к 2030 году их число увеличится в два раза.

Власти Краснодарского края на совещании в октябре этого года призвали отложить реконструкцию аэропорта Сочи до открытия Краснодара, сетуя, что реконструкция может вызвать сложности с обслуживанием гостей региона.

"Реконструкция аэропорта должна начаться в следующем году с перрона. Мы разговаривали с коллегами, мы бы все-таки ее отложили до открытия аэропорта Краснодара (...) У нас 14 млн человек был пассажиропоток в прошлом году. В этом году будет очередной исторический рекорд, и при отсутствии (работающего аэропорта - ИФ) Краснодара будет сложно (реконструировать - ИФ)", - констатировал на совещании вице-губернатор края Александр Руппель.

В 2023 году пассажиропоток аэропорта Сочи составил 13,913 млн человек (рост на 7,6% относительно показателя 2022 года). По оценке самого аэропорта, пассажиропоток в этом году сохранится на прошлогоднем уровне.

Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

АО "Дороги и мосты", созданное на базе активов реорганизованного в 2020 году ПАО "Мостотрест", является основой одноименного дивизиона в составе инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой" - совместного предприятия ВЭБа (OKPO code: 00005061), Аркадия Ротенберга и группы "1520".