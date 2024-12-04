Электроснабжение потребителей в Амурской области восстановлено

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Амурские электрические сети (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ДРСК, входит в группу "РусГидро") восстановили электроснабжение всех потребителей после инцидента на Благовещенской ТЭЦ (входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания", ДГК, группа "РусГидро") в среду.

"Получена команда Амурского регионального диспетчерского управления (РДУ) на включение ", - говорится в сообщении пресс-службы ДРСК.

Уточняется, что оперативно-выездные бригады подключили все линии в 20:49 по местному времени (14:49 по Москве).

Как сообщает пресс-службе ДГК, на Благовещенской ТЭЦ в 19:33 по местному времени (13:33) включены в работу котлоагрегат №4 и турбогенератор №3. Отмечается, что ситуация стабилизировалась, идут пусковые операции по остальному оборудованию. Выход на нормативный температурный график теплосети прогнозируется до 24:00.

Теплосеть постоянно оставалась в режиме циркуляции. Для поддержания температуры был включен водогрейный котел.

Пресс-служба регионального СУ СКР информирует, что по факту аварии на Благовещенской ТЭЦ проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что Амурские электрических сети по распоряжению Системного оператора - Амурского РДУ в среду ввели ограничения энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт. Благовещенская ТЭЦ работает в неполном объеме из-за технологического нарушения на паропроводе. Повреждений основного оборудования не допущено. Угрозы перемораживания теплосети также не допущено.

Включение генерирующего оборудования Благовещенской ТЭЦ в сеть и полное восстановление параметров станции планируется в течение текущих суток.

Благовещенская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1976 году, входит в состав филиала "Амурская генерация" АО "ДГК". Основным топливом является уголь. Мощность предприятия по теплоэнергии - более 1 тыс. Гкал.ч, по электроэнергии - 404 МВт.

ДГК - крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока и четвертая по установленной мощности территориальная генерирующая компания в России (4,119 тыс. МВт, 11,748 тыс. Гкал.ч). Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока.