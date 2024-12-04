Правительству и ЦБ поручено не допустить закредитованности госкомпаний

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал правительство и ЦБ обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием и принять решения по управлению их кредитными портфелями.

"Мы в последнее время с коллегами об этом постоянно говорим. Она (долговая нагрузка госкомпаний - ИФ) в последнее время заметно увеличилась", - сообщил Путин на форуме ВТБ "Россия зовт!"

"Конечно, здесь надо учитывать масштабы инвестиционной программы госкорпораций, а также социальные функции, которые они выполняют", - отметил президент.

Он заявил, что поручил правительству совместно с Банком России принять решения по управлению кредитным портфелем компаний с госучастием "так, чтобы не допускать здесь чрезмерной долговой нагрузки и дисбаланса на рынке корпоративного кредитования в целом в ущерб остальным отраслям или компаниям и предприятиям".