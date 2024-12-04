Поиск

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк и правительство РФ должны вести скоординированную политику в борьбе с инфляцией, которая продолжает оставаться на достаточно высоких уровнях в России, заявил президент Владимир Путин.

"Важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, о которых я уже упоминал - у нас это 8,8% в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"

"Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а, думаю, руководство к действию. Да, собственно, коллеги из ЦБ и правительства это прекрасно понимают, и координация имеет место быть", - добавил он.

Путин призвал регуляторов "с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов России".

"Магистральный ответ" на инфляционные риски, по словам Путина, заключается в повышении объема предложения в экономике РФ.

Как сообщалось, по состоянию на 25 ноября Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на уровне 8,78%. С начала года инфляция на эту дату составила 7,80%, превысив официальный макропрогноз министерства на 2024 год (7,3%). Октябрьский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год равняется 8,0-8,5%. И в Минэкономразвития, и в ЦБ, и в правительстве уже заявляли, что инфляция может превысить их прогнозы.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции на 2024 год резко вырос - до 9,1% с 8,1% по опросу месяц назад.

Хроника 07 июня – 04 декабря 2024 годаИнфляция в России
Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин обещает поддержку выхода компаний на биржу

Эстонская авиакомпания Nordica подала заявление о банкротстве

В Чехии в курсе сложностей о поставках нефти в страну по "Дружбе"

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

Орешкин предложил подумать об отказе в субсидиях непубличным компаниям

Гендиректор ИКАРа допустил сбор пшеницы в России в 2025 году ниже 80 млн тонн

Гендиректор ИКАРа допустил сбор пшеницы в России в 2025 году ниже 80 млн тонн

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 6 декабря в 1,3 раза

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 6 декабря в 1,3 раза

Германия отказалась от кредитного сотрудничества с действующим правительством Грузии

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России23 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России27 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });