Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк и правительство РФ должны вести скоординированную политику в борьбе с инфляцией, которая продолжает оставаться на достаточно высоких уровнях в России, заявил президент Владимир Путин.

"Важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, о которых я уже упоминал - у нас это 8,8% в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"

"Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а, думаю, руководство к действию. Да, собственно, коллеги из ЦБ и правительства это прекрасно понимают, и координация имеет место быть", - добавил он.

Путин призвал регуляторов "с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов России".

"Магистральный ответ" на инфляционные риски, по словам Путина, заключается в повышении объема предложения в экономике РФ.

Как сообщалось, по состоянию на 25 ноября Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на уровне 8,78%. С начала года инфляция на эту дату составила 7,80%, превысив официальный макропрогноз министерства на 2024 год (7,3%). Октябрьский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год равняется 8,0-8,5%. И в Минэкономразвития, и в ЦБ, и в правительстве уже заявляли, что инфляция может превысить их прогнозы.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции на 2024 год резко вырос - до 9,1% с 8,1% по опросу месяц назад.