Регионам могут предоставить право полностью запрещать продажу сигарет и вейпов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о предоставлении субъектам РФ права своими законами ограничивать время и место розничной продажи никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления вплоть до полного запрета торговли этими видами товаров.

Инициатива законодательного собрания Вологодской области (787164-8) размещена в среду в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Законопроект предлагает дополнить 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" новой статьей.

Прредлагаемая статья гласит, что субъекты РФ вправе устанавливать своим законом "ограничения времени розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции".

Также своими законами регионы смогут вводить "дополнительные ограничения условий и мест розничной продажи никотинсодержащей продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе полный запрет на розничную торговлю никотинсодержащей продукцией и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции".

Предполагается, что закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.